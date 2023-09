Torwart Joshua Vickers trauert drei Monate nach Hochzeit um seine Frau

Zum Hochzeitsfoto teilt er Lauras Tod mit

Der Torwart, der für den britischen Verein Derby County – genannt The Rams – spielt, hat die traurige Nachricht am Sonntag (24. September) auf Instagram bekanntgebeben. In einem emotionalen Posting teilte er mit: «Ich habe das schon so oft geschrieben und umgeschrieben und finde immer noch nicht die richtigen Worte und weiss nicht, ob ich es jemals tun werde. Am Dienstagabend hat meine Frau ihren langen Kampf gegen den Krebs verloren...» Dazu stellte er ein Foto von der Hochzeit, die am 1. Juni 2023 stattgefunden hatte. Ein Jahr zuvor, am 11. Juni 2022, hatte er am Lake Louise in Kanada um die Hand von Laura angehalten.