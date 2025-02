«Totalschaden»: Schwangere Kim Virginia in Unfall verwickelt

So hat sich Kim Virginia (29) ihre Zeit in Australien nicht vorgestellt: Die ehemalige Dschungelcamp–Kandidatin war im Urlaub in einen Autounfall verwickelt. In ihrer Instagram–Story teilte sie das Foto eines komplett demolierten Wagens. «Wir hatten mit dem Mietwagen, den wir geholt haben, direkt danach am nächsten Tag einen Autounfall... Totalschaden», schrieb sie dazu.