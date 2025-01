«Totenfrau»: Neue Folgen der Netflix-Serie kommen im März

Darum geht es in Staffel zwei von «Totenfrau»

Bestatterin Blum konnte in der Premierenausgabe von «Totenfrau» die Mörder ihres Ehemannes aufspüren (Staffel 1). Doch als einige Zeit später (Staffel 2) in einem Sarg eines Verstorbenen Teile einer anderen Leiche entdeckt werden, wird sie von der Vergangenheit eingeholt. Die Polizei verhaftet sie. Zu allem Überfluss erhält Blum auch noch die Nachricht, dass ihre Teenager–Tochter Nela (Emilia Pieske, 20) gekidnappt worden ist. Sie setzt in der Folge alles daran, die Entführte zu retten.