Tour-Absage: Radiohead-Gitarrist Jonny Greenwood schwer erkrankt

Die britische Rock–Gruppe The Smile hat eine Reihe bevorstehender Konzerte canceln müssen, nachdem Gitarrist Jonny Greenwood (52) schwer erkrankt ist. Auf dem X–Kanal der Gruppe sowie in einer Instagram–Story der Band Radiohead wurde die besorgniserregende Nachricht bekannt gegeben. «Vor ein paar Tagen erkrankte Jonny ernsthaft an einer Infektion, die eine Notfallbehandlung im Krankenhaus, teilweise auf der Intensivstation, erforderlich machte», heisst es dort zu den Geschehnissen.