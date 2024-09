Tour-Auftakt von Luke Mockridge abgesagt

Bereits am Dienstag (10. September) waren sechs Comedy–Auftritte der anstehenden Tour abgesagt worden. So hatten die Veranstalter oder Veranstaltungshäuser die teilweise ausverkauften Shows am 14. September in Mainz, am 15. und 16. Oktober in Bonn, am 17. Oktober in Siegen sowie am 25. und 26. Oktober in Gelsenkirchen gecancelt. Die nächste Veranstaltung der «Funny Times»–Tour findet nach aktuellem Stand am 25. September in München statt. Noch bis zum 9. November wird Mockridge voraussichtlich mit seiner «Funny Times»–Tour unterwegs sein.