Tourauftakt in Paris: Megastar Taylor Swift rockt Europa

Auftritte in Gelsenkirchen, Hamburg und München

Noch bis zum Sonntag, den 12. Mai, bleibt der US–Megastar in der französischen Hauptstadt. Anschliessend geht es für Swift unter anderem weiter nach Schweden, Portugal, Spanien und Grossbritannien. Erst am 17. Juli führt es die Sängerin für drei Konzerte in der Gelsenkirchener Veltins–Arena nach Deutschland, im Anschluss folgen zwei Konzerte am 23. und 24. Juli in Hamburg sowie zwei Konzerte am 27. und 28. Juli im Münchener Olympiastadion.