Tourauftakt von Giovanni Zarrella abgesagt: Das sind die Gründe

Das Open Air am Forum am Museumshafen in Greifswald sei «aus wirtschaftlichen Gründen ersatzlos abgesagt» worden. Auch die «Venga Venga Show» am 7. Juni finde nicht statt. Die Gesamtkonzeption für beide Veranstaltungstage habe «die Kosten in eine Richtung wachsen lassen, die eine Durchführung wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll möglich macht», heisst es in der Mitteilung. Bereits gekaufte Tickets könnten an den Vorverkaufsstellen, an denen sie gekauft wurden, zurückgegeben werden.