Tourdaten veröffentlicht: Harry Styles kommt nach Deutschland

Harry Styles (27) hat die Termine seiner Welttournee «Love On Tour 2022» bekannt gegeben. Nachdem er seine Tour aufgrund der Corona-Pandemie verschieben musste, sind Australien und Neuseeland aufgrund der momentanen Situation gestrichen worden. Insgesamt wird der Sänger in 32 Städten in den UK, Europa und Lateinamerika auftreten. Der britische Musiker startet seine Tour am 11. Juni im Ibrox Stadium in Glasgow. In Deutschland wird er in Hamburg (26. Juni), München (11. Juli), Berlin (20. Juli) und Köln (22. Juli) sein.