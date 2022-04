«Toxisch»: Jeffrey Dean Morgan legt sich mit «Walking Dead»-Fans an

«Schauspieler haben selten diese Macht»

Auch hierzu äusserte sich Morgan via Twitter zu Wort: «Norman hatte nichts mit der Wahl der Location zu tun. Diese Entscheidung fiel einzig aufgrund der Story, der Ideen... und wegen Geld.» So etwas entscheide das Studio oder Sender, «nicht Schauspieler. Wir können ja sagen und es tun, oder nein sagen und es nicht tun... vielleicht. Manchmal. Wenn wir Glück und noch keinen Vertrag haben. Selten hat ein Schauspieler so eine Macht.»