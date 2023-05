Toxische Positivität: Warum zwanghafter Optimismus schädlich ist

Was können wir als Gesellschaft tun, um die Akzeptanz von negativen Emotionen zu fördern?

Böttger: Meiner Meinung nach ist es am hilfreichsten, wenn wir negative Empfindungen normalisieren. Wenn wir darüber sprechen, wie es uns wirklich geht und wie facettenreich unsere individuelle Gefühlswelt ist, entsteht ein besseres Bewusstsein für das ganze Spektrum an Emotionen. Üben können wir das täglich und auf die Frage «Wie geht's dir?» nicht nur mit einem knappen «Gut», sondern mit einem ausdifferenzierten Gefühl antworten. Natürlich passt das nicht in jeder Situation, aber öfter als wir vielleicht denken. Insbesondere im beruflichen Umfeld ist es inzwischen schon normaler, auch über negative Empfindungen und persönliche Krisen zu sprechen. Das zeigt unter anderem eine repräsentative Studie von Headspace, einem Anbieter für Tools zur Verbesserung der psychischen Gesundheit. 94% der befragten deutschen Arbeitnehmenden geben an, dass ihre Führungskräfte offen über ihre eigene emotionale und mentale Verfassung sprechen. Sehr begrüssenswert, wie ich finde und auf der anderen Seite auch eine Herausforderung für manche. 27% der Befragten geben an, dass sie sich mit dieser Offenheit noch unwohl fühlen.