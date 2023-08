Toxische Produktivität: Wenn der «busy lifestyle» gefährlich wird

Ein ewiger Teufelskreis

Denn wer sich einmal hohe Ziele gesteckt hat und diese eventuell sogar in der vorgegebenen Zeit erreicht hat, der strebt daraufhin häufig nach noch mehr. Ein abgeschlossenes Bachelor-Studium reicht heute oft nicht. Es muss der Master her. Danach sollte eine Festanstellung in einer Top-Firma folgen. Und von dort aus wird sich am liebsten immer noch weiter nach oben gearbeitet. Dabei vergessen viele, auf ihr Bauchgefühl und ihre innere Stimme zu hören. Denn wer seine Ziele immer schneller erreicht, schränkt oft andere wichtige Bereiche in seinem Leben ein.