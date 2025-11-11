«Toy Story 5»: Erster Teaser-Trailer zeigt moderne Widersacherin

Ende 2024 hatte Tim Allen «Collider» berichtet, dass er damals gerade die erste, fünfstündige Aufnahme–Sitzung hinter sich hatte. Es sei für ihn «wirklich, wirklich seltsam» und «ein echter Kampf» gewesen, rund fünf Jahre nach «Toy Story 4», wieder seine Buzz–Stimme zu finden. Nach gut zwei Stunden sei er aber «drin» gewesen. Allen versprach: «Es ist eine wirklich gute Geschichte, Leute. Sie ist wirklich gut.» Nach aktuellem Stand soll das animierte Abenteuer im Juni 2026 in die Kinos kommen.