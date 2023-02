«Toy Story» und Co.: Bei diesen Disney-Hits gibt es jetzt Nachschub

Disney setzt offenbar weiter auf die bewährten Franchises bei den Animationsfilmen. CEO Bob Iger (71) erklärte laut «The Hollywood Reporter», dass weitere Ableger von «Toy Story», «Die Eiskönigin» und «Zoomania» in Arbeit seien. Iger habe Investoren mitgeteilt, diese zukünftigen Filme seien ein Beispiel dafür, wie «wir uns auf unsere konkurrenzlosen Marken stützen». Um was es in den neuen Abenteuern gehen wird und welche Stars als Sprecher mit dabei sind, ist noch nicht bekannt.