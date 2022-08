«Tradition kommt nie aus der Mode»

Trachtenmode: Das sind die Dirndl-Trends 2022

Nach zweijähriger Pause kehrt das Münchner Oktoberfest in wenigen Wochen zurück. Höchste Zeit, sich um sein Wiesn-Outfit zu kümmern. Eine Trachten-Expertin verrät, was im Bierzelt in diesem Jahr modisch angesagt sein wird.