Tracy Chapman: Duett mit Luke Combs bei den Grammys

Seit mehreren Jahren war die legendäre Singer–Songwriterin Tracy Chapman (59) auf keiner Bühne mehr zu erleben. Bei den Grammy Awards 2024 am 5. Februar wird sich dies auf spektakuläre Weise ändern. Wie das Magazin «Variety» in Erfahrung brachte, soll sie bei der 66. Verleihung des wichtigsten US–amerikanischen Musikpreises in Los Angeles gemeinsam mit dem Country–Sänger Luke Combs (33) ihren 1988 veröffentlichten Hit «Fast Car» als Duett live auf der Bühne zum Besten geben.