Tradition Ostergottesdienst: König Charles strahlt trotz Krankheit

Der König liess sich in einer Bentley–Staatslimousine vorfahren, gab den Fans und Fotografen vor der St.–Georgs–Kapelle aber reichlich Gelegenheit, Bilder zu machen. Dabei winkte und lächelte Charles entspannt und ausgeglichen in die Menge und grinste seine Frau, Königin Camilla (76), fröhlich an. Von Erschöpfungssymptomen oder Besorgnis war in seiner Miene nichts zu sehen, ganz im Gegenteil: Der König wirkte sogar erholt.