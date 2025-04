Traditionelle Zeremonie: Michelle Pfeiffer verewigt sich in Hollywood

Zu diesem besonderen Anlass erschien die Hollywood–Ikone in einem eleganten schwarzen Anzug von The Row, den sie mit einer elfenbeinfarbenen Seidenbluse und High Heels – ebenfalls von The Row – kombinierte. Ihr blondes Haar trug sie offen. An ihrer Seite war ihr Ehemann David E. Kelley, Produzent der Erfolgsserie «Big Little Lies», der im Anzug ohne Krawatte erschien.