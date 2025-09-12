Traditioneller Apfelkuchen mit Zimt und Zucker

Der Herbst kommt allmählich und mit ihm die Zeit der reifen Äpfel, die zu köstlichen Kuchen verarbeitet werden wollen. Die kunstvoll arrangierten Apfelspalten verleihen diesem traditionellen Gebäck nicht nur eine appetitliche Optik, sondern sorgen auch für saftige Frische in jedem Bissen.
Zutaten (für einen Kuchen)
250 g Mehl (Type 405)
200 g weiche Butter
150 g Zucker
3 Eier (Zimmertemperatur)
100 ml Milch
2 TL Backpulver
1 TL Vanilleextrakt
1 Prise Salz
4–5 säuerliche Äpfel
2 TL Zimt
3 EL brauner Zucker
2 EL Aprikosenmarmelade zum Bestreichen
Kochutensilien: Springform (26 cm), Handrührgerät, Rührschüssel, Teigschaber, Sparschäler, Apfelteiler, Pinsel
Zubereitung (75 Minuten)
1. Den Backofen auf 180°C Ober–/Unterhitze vorheizen und die Springform mit Butter einfetten.
2. Die weiche Butter mit dem Zucker fünf Minuten cremig aufschlagen, bis eine helle Masse entsteht. Die Eier einzeln zur Butter–Zucker–Mischung geben und jeweils eine halbe Minute einrühren. Den Vanilleextrakt untermengen.
3. Mehl, Backpulver und Salz in einer separaten Schüssel vermischen, dann abwechselnd mit der Milch unter die Eiermasse heben. Den Teig in die Form füllen und gleichmässig verstreichen.
4. Die Äpfel schälen, entkernen und in gleichmässige Spalten schneiden. Diese fächerförmig im Kreis auf dem Teig anordnen. Zimt und braunen Zucker vermischen und über die Äpfel streuen.
5. Den Kuchen 50–55 Minuten backen, bis er goldbraun ist. Nach dem Abkühlen die erwärmte Aprikosenmarmelade durch ein Sieb streichen und die Apfelspalten damit bestreichen.
Anrichtetipps
Den warmen Apfelkuchen direkt in der Form servieren oder auf eine Kuchenplatte stürzen. Mit einem feinen Sieb Puderzucker über die gesamte Oberfläche stäuben. Alternativ einzelne Kuchenstücke auf Dessertteller anrichten und mit einem Tupfer Crème fraîche oder Schlagsahne vollenden.
Getränkeempfehlung
Ein Glas Riesling Spätlese mit seiner fruchtigen Süsse harmoniert wunderbar mit den gebackenen Äpfeln und unterstreicht die herbstlichen Aromen.
Heisser Früchtetee mit Zimt und Orangenschale bietet eine wärmende, alkoholfreie Begleitung, die perfekt zur Jahreszeit passt.
Rezeptvariationen
Mit gehackten Walnüssen oder Mandeln zwischen den Apfelspalten erhält der Kuchen eine knusprige Textur und nussige Note.
Ein Teelöffel Kardamom im Teig verleiht dem Kuchen eine orientalische Würze, die überraschend gut mit Äpfeln harmoniert.