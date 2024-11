Traditionsbruch: Melania Trump sagt Besuch im Weissen Haus ab

Während der scheidende Präsident, also Joe Biden (81), den neuen Präsidenten, also Donald Trump (78), im Oval Office empfängt, stattet traditionell die kommende First Lady der amtierenden einen Besuch im Weissen Haus ab und unterhält sich bei einer Tasse Tee mit ihr. Das Treffen sollte normalerweise am Mittwoch (13. November) stattfinden.