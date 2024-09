Tragikomödie «Merz gegen Merz»: Das passiert in der Fortsetzung

Nach der Comedyserie «Merz gegen Merz» (2019–2021) und der ersten Spielfilm–Fortsetzung «Merz gegen Merz – Hochzeiten» (2023) steht nun «Merz gegen Merz – Geheimnisse» auf dem Programm. Auch diese konsequente und sehenswerte Fortsetzung der Tragikomödie stammt aus der Feder von Grimme–Preisträger Ralf Husmann (59, «Stromberg»). Der Film mit Annette Frier (50) und Christoph Maria Herbst (58) in den Titelrollen wird am Donnerstag (12. September) ab 20:15 Uhr im ZDF gezeigt. In der Mediathek ist er bereits zu sehen.