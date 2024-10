Tragischer Todesfall: Musiker DJ Jackmaster stirbt mit nur 38 Jahren

Auftritte im Berghain und Label–Betreiber

DJ Jackmaster wurde in Glasgow geboren. Dort arbeitete er in dem bekannten Plattenladen Rubadub. Auch gründete er das Label Numbers, das einer Reihe heute profilierten Künstlern wie etwa Jamie xx (35) eine Bühne bot, bevor sie populärer wurden. Als DJ legte Jack Revill etwa im Warehouse in Manchester und in Glastonbury auf. Auch das legendäre Berliner Berghain buchte ihn.