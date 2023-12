Trailer begeistert Fans: Das steckt hinter «Kevin - Allein zu Haus 3»

Die «feuchten Banditen» wollen sich an Kevin rächen

Die Story von «Home Alone 3 – Kevin's Revenge»: Die «feuchten Banditen» Harry (Joe Pesci, 80) und Marv (Daniel Stern, 66) kommen nach 30 Jahren aus dem Gefängnis frei. Sie haben nur eines im Sinn: Rache an Kevin McCallister. Der dreht den Spiess um und bricht selbst in das Haus der Einbrecher ein (diese Szenen stammen aus «American Horror Story»). Am Ende verschanzt sich Kevin in seinem Haus, laut einer Nachrichtensendung mit Waffen, Sprengstoff und, wie in «Kevin – Allein zu Haus», «möglicherweise mit Taranteln».