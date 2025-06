Trailer zu «Die nackte Kanone»: Liam Neeson in vollem Klamauk-Modus

«Seit wann müssen sich Cops an das halten, was im Gesetz steht?»: Als bekannt wurde, dass Liam Neeson (73) in einer Neuauflage der Komödie «Die nackte Kanone» die Klamauk–Rolle von Leslie Nielsen (1926–2010) übernehmen wird, sorgte das zunächst für Stirnrunzeln. Doch der Star, der eigentlich am liebsten kernige Racheengel mimt, hat auch ein treffsicheres Gespür für Humor. Das beweist er im neuen Trailer zum Film, in dem er als Sohnemann von Chaos–Cop Frank Drebin für Recht und Unordnung sorgt.