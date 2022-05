Trailer zu «House of the Dragon»: Blutige Kämpfe bei den Targaryens

Der neue Trailer zu «House of the Dragon» ist da. Die HBO-Serie ist parallel zur US-Ausstrahlung ab 22. August auf Sky zu sehen. Basierend auf George R.R. Martins (73) Roman «Fire & Blood» erzählt die TV-Show die Geschichte des Hauses Targaryen, 200 Jahre vor «Game of Thrones». In der Blütezeit des Targaryen-Imperiums kommt es zum Bürgerkrieg über die Nachfolge auf den Thron.