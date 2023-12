Trailer zu «House of the Dragon»: Intrigenspiel geht in zweite Runde

Genau in diesem düsteren Moment in der Geschichte von Westeros und Umgebung setzt die zweite Staffel von «House of the Dragon» an. «Ein Krieg steht bevor – mit vielen Toten», ist sich Alicent im Clip gewiss. «Und der Sieger besteigt am Ende den Thron». Der Trailer zeigt, wie sich die beiden Kriegsparteien auf das Unausweichliche vorbereiten – zugleich aber auch mit dem Verlauf der Geschehnisse zu hadern scheinen. Auch wird nicht mit den titelgebenden Drachen gegeizt, die für Angst und Schrecken in den Armeen der jeweiligen Gegenseite sorgen.