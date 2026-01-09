Trainerin enthüllt: Das ist Jennifer Anistons strenges Fitnessprogramm

Wie schafft es Jennifer Aniston (56) so beneidenswert fit zu bleiben? Jetzt lüftet ihre Personaltrainerin Dani Coleman gegenüber der «Daily Mail» einige Geheimnisse – und räumt dabei mit dem Mythos der verbissenen Hollywood–Diva im Fitnessstudio gründlich auf.
«Egal, wie voll Jens Terminkalender ist oder wohin sie ihre Arbeit führt – sie legt immer Wert darauf, ihren Körper zu bewegen», erklärt Coleman, die im Rahmen des Fitnessprogramms Pvolve mit Aniston arbeitet. Die Trainerin betreut den «Friends»–Star seit rund fünf Jahren. Ihr Erfolgsrezept klingt dabei erstaunlich bodenständig: Jeden Tag etwas tun, selbst wenn es nur eine kleine Einheit ist.
Ganzkörper–Workouts mit Humor
Aniston liebt anspruchsvolle Trainingseinheiten und scheut keine Herausforderung. «Das Einzige, was ihre Arbeitsmoral in unseren Workouts übertrifft, sind ihr Humor und ihre Bescheidenheit», schwärmt die Trainerin. Während die beiden schwitzen, läuft Popmusik – und die Schauspielerin reisst zwischendurch gerne Witze. Besonders charmant findet die Trainerin, dass Anistons Hunde Clyde und Lord Chesterfield bei den Dehnübungen oft dabei sind.
Die Trainingseinheiten der beiden sind mittlerweile zu einem festen Ritual geworden: harte Arbeit, gute Musik – und ab und zu eine Pause, um mit den Vierbeinern zu spielen. Nach fast fünf Jahren Zusammenarbeit entdecken die beiden immer noch neue Stärken gemeinsam, wie Coleman verrät.
Gemeinsam absolvieren sie Ganzkörper–Workouts, bei denen keine Muskelgruppe zu kurz kommt. Zum Einsatz kommen dabei verschiedene Hilfsmittel wie Widerstandsbänder, Bälle und Gleitscheiben, aber auch schwere Hanteln. Der Fokus liegt auf dem Aufbau schlanker Muskelmasse. Doch selbst eine Jennifer Aniston – von Coleman liebevoll als «Superwoman» bezeichnet – hat Tage, an denen sie keine Lust auf Sport hat. Eine neue Pvolve–Kampagne namens «Worth It Everytime» soll die Botschaft vermitteln: Selbst wenn man sich anfangs nicht aufraffen kann, fühlt man sich am Ende der Einheit besser.