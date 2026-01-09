Trainerin enthüllt: Das ist Jennifer Anistons strenges Fitnessprogramm

Gemeinsam absolvieren sie Ganzkörper–Workouts, bei denen keine Muskelgruppe zu kurz kommt. Zum Einsatz kommen dabei verschiedene Hilfsmittel wie Widerstandsbänder, Bälle und Gleitscheiben, aber auch schwere Hanteln. Der Fokus liegt auf dem Aufbau schlanker Muskelmasse. Doch selbst eine Jennifer Aniston – von Coleman liebevoll als «Superwoman» bezeichnet – hat Tage, an denen sie keine Lust auf Sport hat. Eine neue Pvolve–Kampagne namens «Worth It Everytime» soll die Botschaft vermitteln: Selbst wenn man sich anfangs nicht aufraffen kann, fühlt man sich am Ende der Einheit besser.