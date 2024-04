«Trainspotting»-Darsteller Vincent Friell mit 64 Jahren gestorben

Seine ersten TV– und Filmrollen hatte Friell in den 1980er–Jahren. Erstmals an der Seite von Joe Mullaney und des ebenfalls verstorbenen US–Schauspielers Ned Beatty (1937–2021) erlangte er in der 1985 veröffentlichten Komödie «Restless Natives» grössere Bekanntheit. Der Film von Regisseur Michael Hoffman (67) ist in Deutschland unter dem Titel «Die Touristenfalle» veröffentlicht worden und auch unter dem Zusatz «Robin Hoods tollkühne Erben» bekannt. Weitere – meist kleinere – Rollen folgten bis in die 2010er hinein, darunter auch ein Auftritt als Vater der Figur Diane im Kultfilm «Trainspotting – Neue Helden» von 1996.