Tränen auf Knopfdruck bei «GNTM»: «Wünschte, mein Mann könnte das»

Erste Schmink–Erfahrung für die Models

Nach dem Einzug ins geräumige Model–Haus bittet Heidi Klum ihre 25 Männer–Models zum ersten Shooting. Wie bei den Kolleginnen geht es für die Männer in den Zweier–Duellen um die Teilnahme an Shooting und Video–Dreh für die Marketing–Kampagne der Staffel. Die Duell–Sieger sind deutschlandweit auf «GNTM»–Plakaten und im Sendungs–Opener zu sehen. Und wie die weiblichen Models, bittet Heidi auch ihre Boys, sich selbst Smokey Eyes, also dunkle Augenumrandungen, zu schminken. Eine echte Herausforderung für die meisten Models, hält sich ihre Schmink–Erfahrung doch in Grenzen. Drag–Queen Felix S. (30) und Ethan (19) sind mit Kajalstift, Wimperntusche und Lidschatten behilflich. Ryan muss sich erst an die Aufgabe gewöhnen: «Stell dir mal vor, meine Freundin schminkt sich. Und ich stelle mich dazu und schminke mich dann auch. Das wäre ja total komisch.» Willkommen bei «GNTM»!