Tränen bei Guillermo del Toro: Standing Ovations für «Frankenstein»

Für Guillermo del Toros neuestes Werk gab es demnach die bisher längsten Standing Ovations der diesjährigen Ausgabe der Internationalen Filmfestspiele von Venedig. Ganz einig ist man sich in den Berichten aber nicht: Irgendwo zwischen rund 13 und 14 Minuten dürften es wohl gewesen sein. Während des langen Beifalls sollen es del Toro, Elordi und auch Isaac nicht geschafft haben, ihre Tränen zurückzuhalten. Mehrfach sollen der Regisseur und seine Stars sich auf der Bühne umarmt haben. Zugegen für die Premiere waren daneben unter anderem auch Waltz, Goth und Kammerer.