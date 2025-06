Tränen, Streit, Drama: Die wildesten Momente bei «Prominent getrennt»

Das ewige Hin und Her zwischen Kate Merlan und Jakub Merlan–Jarecki

2020 kam Reality–TV–Sternchen Kate Merlan (38) mit dem Fussballer Jakub Jarecki (29) zusammen, den sie trotz On–off–Beziehung im darauffolgenden Jahr heiratete. Doch nur wenige Monate folgte die erneute Trennung – und die Teilnahme an dem Format «Prominent getrennt». Schon in der Villa der Verflossenen wurde schnell deutlich: So ganz ohneeinander kann das Ex–Paar nicht. Neben gemeinsamen Stunden in der Badewanne gestand Merlan in einem Vieraugen–Gespräch: «Ich brauche dich. Und deswegen würde ich auch jede Chance nutzen.» Das Ex–Paar beschloss noch in der Show, es langsam angehen zu lassen – zunächst auch mit Erfolg.