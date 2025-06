Tränenreiche Dankesrede: Nicole Scherzinger gewinnt ersten Tony Award

Kurz zuvor hatte Scherzinger, die an dem Abend eine rote Paillettenrobe trug und damit auch modisch glänzte, beim Publikum bereits mit ihrer Performance von «As If We Never Said Goodbye» für Standing Ovations gesorgt. Anschliessend stand sie als Siegerin in der Kategorie «Beste Hauptdarstellerin in einem Musical» vor den Kameras und konnte ihre Emotionen kaum zurückhalten.