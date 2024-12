Tränenreicher TV-Abschied von Carmen Nebel: «Ich sag auf Wiedersehen»

Carmen Nebel sagt «Tschüss, auf Wiedersehen»

Viele der Gäste und Interpreten bei Carmen Nebels Abschiedsshow schwelgten im Lauf des Abends in Erinnerungen. So erinnerte sich Schlagersängerin Andrea Berg an mehrere gemeinsamen Bühnenjahrzehnte mit Nebel zurück, während «Volks–Rock‹n›Roller» Andreas Gabalier an seinen ersten Auftritt in einer Nebel–Show zurückdachte – und der Moderatorin galant eine weisse Rose überreichte.