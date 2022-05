Tränenreiches Actiondrama! Das verrät der Trailer zum «GZSZ»-Jubiläum

Kaum eine Folge hat so viel Spannung versprochen, wie jene, die RTL für das 30-jährige Jubiläum von «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» am 12. Mai (auch bei RTL+) produziert hat. Jetzt hat der Sender den ersten Trailer für die Ausgabe in Spielfilmlänge veröffentlicht. Der knapp eineinhalbminütige Clip verspricht Drama, Action sowie reichlich Emotionen - und lässt die Zuschauerinnen und Zuschauer schon jetzt mitfiebernd zurück: Stirbt das «GZSZ»-Urgestein Jo Gerner (Wolfang Bahro, 61) durch die Hand von Linostrami (Matthias Unger)?