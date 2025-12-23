«Transformers»-Schauspielerin Isabel Lucas freut sich über erstes Kind

Die australische Schauspielerin Isabel Lucas (40), die aus der Serie «Home and Away» und dem Film «Transformers – Die Rache» bekannt ist, hat in den sozialen Medien die Geburt ihres ersten Kindes verkündet.
«Engel überall»
Am Dienstag veröffentlichte sie in einem Instagram–Posting mehrere Bilder, auf denen sie mit Babybauch und ihrem Partner Cyrus Sutton zu sehen ist. Auch eine Aufnahme von den Füsschen ihres Kindes teilte die Schauspielerin. Wie sie im Text zu dem Beitrag verriet, handelt es sich bei ihrem Nachwuchs um einen kleinen Jungen. Lucas schrieb unter anderem in ihrem Beitrag: «Danke an alle Engel... die sichtbaren und unsichtbaren, die bekannten und unbekannten. Danke an unseren strahlenden kleinen Sohn, wir lieben dich auf jede erdenkliche Weise.»
Im Oktober hatte sie ihre Schwangerschaft verkündet
Erst im August hatte Isabel Lucas ihre Beziehung zu dem US–amerikanischen Filmregisseur und leidenschaftlichen Surfer Cyrus Sutton via Instagram bekannt gegeben, indem sie ein Foto des Paares vor einem Wasserfall teilte. Im Oktober überraschte sie dann mit der Nachricht, dass die beiden schon Nachwuchs erwarten: «Hier existiert eine neue Ewigkeit. Zwischen Blütenblättern stillen Staunens und reiner Liebe. Gemeinsam halten wir dieses Wunder mit zärtlichen, herzlichen Händen.»
Chris Hemsworth ist einer ihrer Ex–Freunde
Die Schauspielerin, die 2009 ihren internationalen Durchbruch mit der Rolle der Alice im zweiten «Transformers»–Film feierte, hält ihr Privatleben überwiegend aus der Öffentlichkeit heraus. Bekannt ist aber, dass die 40–Jährige einige prominente Ex–Partner hat. So war sie in der Vergangenheit unter anderem mit Hollywoodstar Chris Hemsworth (42) liiert. Auch mit Indie–Pop–Sänger Angus Stone (39) und dem «Entourage»–Schauspieler Adrian Grenier (49) führte sie Beziehungen.