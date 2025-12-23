«Transformers»-Schauspielerin Isabel Lucas freut sich über erstes Kind

«Engel überall»

Am Dienstag veröffentlichte sie in einem Instagram–Posting mehrere Bilder, auf denen sie mit Babybauch und ihrem Partner Cyrus Sutton zu sehen ist. Auch eine Aufnahme von den Füsschen ihres Kindes teilte die Schauspielerin. Wie sie im Text zu dem Beitrag verriet, handelt es sich bei ihrem Nachwuchs um einen kleinen Jungen. Lucas schrieb unter anderem in ihrem Beitrag: «Danke an alle Engel... die sichtbaren und unsichtbaren, die bekannten und unbekannten. Danke an unseren strahlenden kleinen Sohn, wir lieben dich auf jede erdenkliche Weise.»