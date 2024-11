Elvira Becker ist verstorben

Trauer am Geburtstag: Boris Becker teilt rührende Nachricht an «Mama»

Boris Beckers Geburtstag wird in diesem Jahr von einem Todesfall überschattet. Seine Mutter Elvira ist verstorben. In einem Abschiedsbrief an seinem 57. Geburtstag sendet der Ex–Tennisstar emotionale Worte an seine «liebe Mama».