Trauer in der Musikwelt: Moody-Blues-Star John Lodge ist tot

«Wie jeder, der diesen grossherzigen Mann kannte, weiss, war ihm die unerschütterliche Liebe zu seiner Frau Kirsten und seiner Familie das Wichtigste, gefolgt von seiner Leidenschaft für Musik und seinem Glauben.» Die Familie erklärte weiter: «Wir werden seine Liebe, sein Lächeln, seine Freundlichkeit und seine absolute und unendliche Unterstützung für immer vermissen. Wir sind untröstlich, aber wir werden in Frieden voranschreiten, umgeben von der Liebe, die er für jeden von uns empfand. Wie John am Ende der Show immer sagte: Danke, dass ihr den Glauben bewahrt habt.»