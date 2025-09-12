Trauer um Anja Hauptmann: Schlagersängerin wurde 84 Jahre alt

Auch als Schauspielerin war Hauptmann tätig, trat in den 1980er Jahren in den Serien «Monaco Franze – Der ewige Stenz» und «Kir Royal» auf. «Es gab keinen, den sie nicht kannte. Sie war Teil der High Society in Berlin und München», blickt ihr Sohn Emanuel Hauptmann auf das Leben seiner Mutter zurück. Nach Informationen der «Bild»–Zeitung soll Hauptmann auch zwei Enkeltöchter sowie einen Ur–Enkelsohn hinterlassen.