Trauer um Badesalz-Star Gerd Knebel: Henni Nachtsheim legt Pause sein

Podcast «Die Badesalz–Story» soll noch veröffentlicht werden

«Gerd ist jetzt im Komiker–Himmel», begann Hendrik «Henni» Nachtsheim sein langes Statement auf Facebook. Er habe mit der Nachricht eigentlich noch ein paar Tage warten wollen. «Aber da irgendjemand aus unserem Umfeld einen Journalisten informiert hat, war es nicht mehr aufzuhalten, und mittlerweile in allen Medien präsent. Also habe ich die echt harte Aufgabe, es auch bekannt zu geben.» Sein Kollege sei vor mehr als einem Jahr an Krebs erkrankt, was für alle ein Schock gewesen sei. «Entgegen allen Prognosen hat er aber deutlich länger dagegen halten können, mittendrin ging es ihm sogar einigermassen gut.»