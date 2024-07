Trauer um Benji Gregory: Das wurde aus den übrigen «Alf»-Stars

Alf hat immer noch Cameo–Auftritte

Alf selbst ist auch nach mehr als 30 Jahren immer noch in der TV–Landschaft zu Hause. Mehrere Menschen hauchten dem pelzigen Ausserirdischen Leben ein. So auch Serienschöpfer Paul Fusco (71) selbst, der die Alf–Puppe bediente und ihm seine Stimme im Original lieh. Das macht der heute 71–Jährige immer noch, denn Alf hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Cameo–Auftritte in verschiedenen Serien. 2016 war Alf beispielsweise in der Thriller–Serie «Mr. Robot» an der Seite von Rami Malek (43) zu sehen. 2019 hatte er einen Auftritt in «Young Sheldon». In der Folge der zweiten Staffel des «The Big Bang Theory»–Spin–offs erhält Alf einen Fanbrief von Sheldons Schwester Missy (Raegan Revord, 16). Auch bei Alfs letztem Auftritt in «Die Simpsons» 2023 lieh Fusco ihm seine Stimme.