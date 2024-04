Trauer um Bernd Hölzenbein: Diese 74er-Stars sind nicht mehr unter uns

Der 7. Januar 2024 dürfte derweil sogar Menschen tief in Erinnerung geblieben sein, die König Fussball nicht huldigen. Erst etwas über drei Monate ist es her, dass uns Lichtgestalt Franz Beckenbauer verliess. Der «Kaiser» führte die Truppe von 1974 als Kapitän aufs Feld sowie zum Sieg und schaffte 16 Jahre später, am 8. Juli 1990, diesen Erfolg noch einmal als Bundestrainer. Beckenbauer, der in den Jahren vor seinem Tod gesundheitlich schwer angeschlagen war, wurde 78 Jahre alt.