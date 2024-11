Trauer um Bobby Brederlow: Schauspieler stirbt mit 63 Jahren

«Um zwei Uhr nachts ist er von uns gegangen, im Arm seinen Teddybären»

Bobby Brederlow wurde als erster Schauspieler mit Down–Syndrom in Deutschland bekannt. Erste Rollen übernahm er Ende der 1990er–Jahre. Zu sehen war er unter anderem in der Krankenhausserie «Für alle Fälle Stefanie», in «Rosamunde Pilcher»–Produktionen oder auch im «Tatort». Während seiner Karriere wurde Bobby Brederlow unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz und einem Bambi ausgezeichnet.