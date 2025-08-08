Trauer um Brandon Blackstock: Kelly Clarkson «am Boden zerstört»

Schutz der Kinder stand im Vordergrund

Obwohl die Scheidung zwischen Clarkson und dem Talentmanager Blackstock 2020 alles andere als harmonisch verlief und erst zwei Jahre später finalisiert wurde, stellte die «Stronger»–Interpretin stets das Wohl ihrer Kinder in den Mittelpunkt. «Die Scheidung war unglaublich schwierig für sie – chaotisch, schmerzhaft und etwas, weswegen sie sich schrecklich fühlte», so der Insider weiter. «Aber sie wollte immer, dass ihre Kinder die bestmögliche Beziehung zu ihrem Vater haben. Sie sprach niemals schlecht über Brandon vor den Kindern.»