Trauer um Chino XL: Rapper wurde nur 50 Jahre alt

Familie von Chino XL ist «am Boden zerstört»

«Unser Vater hatte viele Titel – König der Punchlines, puerto–ricanischer Superheld – aber der wichtigste war Girl Dad. Und was er uns in dieser Rolle am meisten gab, war seine Stärke, Geradlinigkeit und die Fähigkeit, super realistisch zu sein», schreiben seine vier Töchter in einem gemeinsamen Statement auf Instagram.