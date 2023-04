Trauer um Dame Edna: Charles telefonierte noch mit Barry Humphries

Der australische Entertainer Barry Humphries (1934-2023) ist am Samstag (22. April) im Alter von 89 Jahren im St. Vincent's Hospital in Sydney gestorben. Der Comedian war durch seine Kunstfiguren, darunter Dame Edna Everage, bekannt und wurde vor allem in seiner Heimat Australien und auch in Grossbritannien zum beliebten TV-Star. Mit König Charles III. (74) soll er freundschaftlich verbunden gewesen sein.