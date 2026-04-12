Trauer um die Stimme Bollywoods: Sängerin Asha Bhosle ist tot

Asha Bhosle wurde am 8. September 1933 in Goar, Maharashtra, geboren. Sie kam früh mit Musik in Berührung, da ihr Vater Deenanath Mangeshkar Schauspieler und klassischer Sänger war. Ihren ersten Hit landete sie 1943. In den 50er– und 60er–Jahren entwickelte sie sich zu einer vielseitigen Sängerin in verschiedenen Genres. Sie arbeitete mit nationalen Stars wie OP Nayyar, Burman und SD Burman zusammen und nahm Duette mit Mohammed Rafi, Kishore Kumar und Manna Dey auf. Auch mit internationalen Künstlern wie Boy George und Michael Stipe von REM arbeitete sie zusammen.