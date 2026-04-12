Trauer um die Stimme Bollywoods: Sängerin Asha Bhosle ist tot

Die ikonische Bollywood–Sängerin Asha Bhosle (1933–2026) ist gestorben. Das berichtet unter anderem BBC unter Berufung auf ihren Sohn. Die Inderin starb in Mumbai, nachdem sie wegen eines Herzinfarkts ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Sie wurde 92 Jahre. Mit ihrem Tod endet eine Ära der Bollywood–Musik.
Sie war in mehr als 1.000 Filmen zu hören
Bhosle wurde als «Stimme Bollywoods» verehrt und gilt als Königin des indischen Playback–Gesangs. Sie lieferte die Songs, zu denen die Schauspieler ihre Lippen bewegten. Ihre erfolgreiche Karriere erstreckte sich über mehr als acht Jahrzehnte. Sie lieferte die Musik für mehr als 1.000 Filme und sang mehr als 12.000 Lieder.
Asha Bhosle wurde am 8. September 1933 in Goar, Maharashtra, geboren. Sie kam früh mit Musik in Berührung, da ihr Vater Deenanath Mangeshkar Schauspieler und klassischer Sänger war. Ihren ersten Hit landete sie 1943. In den 50er– und 60er–Jahren entwickelte sie sich zu einer vielseitigen Sängerin in verschiedenen Genres. Sie arbeitete mit nationalen Stars wie OP Nayyar, Burman und SD Burman zusammen und nahm Duette mit Mohammed Rafi, Kishore Kumar und Manna Dey auf. Auch mit internationalen Künstlern wie Boy George und Michael Stipe von REM arbeitete sie zusammen.
Immer mit ihrer Schwester verglichen
Auch privat hat die Sängerin viel erlebt. Mit gerade einmal 16 Jahren brannte sie mit ihrem Nachbarn Ganpatrao Bhosle durch, mit dem sie dann eine turbulente Ehe führte. Er soll sie von ihrer Familie isoliert haben. Asha Bhosle verliess ihren Mann schliesslich 1960 und wurde alleinerziehende Mutter ihrer drei Kinder. Später lernte sie den Filmkomponisten Rahul Dev Burman kennen, den sie 1980 heiratete. Er starb 14 Jahre später im Alter von 54 Jahren, Bhosle wurde zur Witwe.
Im Laufe ihrer Karriere wurde sie ständig mit ihrer älteren Schwester Lata Mangeshkar (1929–2022) verglichen, die ebenfalls Sängerin war und als «Nachtigall Indiens» berühmt war. Es gab viele Gerüchte über eine angebliche Rivalität der Schwestern. Bhosle selbst erklärte 1971 in einem Interview, ihre Schwester habe einen «Vorsprung, aber das spornte mich nur noch mehr an, zu ihr aufzuschliessen».