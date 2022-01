Trauer um Don Wilson: Gitarrist ist mit 88 Jahren gestorben

Der Gitarrist Don Wilson (1933-2022) ist gestorben. Das Gründungsmitglied der US-amerikanischen Instrumental-Rockband The Ventures starb am Samstagmorgen (22. Januar) in Tacoma im US-Bundesstaat Washington. Das teilte seine Familie in einem Statement mit, das unter anderem dem «People»-Magazin vorliegt. Demnach sei er «friedlich» und «eines natürlichen Todes» gestorben. Seine vier Kinder seien währenddessen an seiner Seite gewesen.