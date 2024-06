Trauer um Donald Sutherland: Schauspiel-Ikone stirbt mit 88 Jahren

Von «MASH» bis zu «Die Tribute von Panem»

In rund 200 Film– und Fernsehrollen war Sutherland im Laufe seiner 60 Jahre umspannenden Karriere zu sehen. Zu seinen frühesten Erfolgen gehörten die Kriegssatire «MASH» von Robert Altman (1925–2006) sowie der Thriller «Klute», in dem er an der Seite von Jane Fonda (86) spielte. Unvergessen bleibt auch Sutherlands Auftritt in Nicolas Roegs (1928–2018) Venedig–Klassiker «Wenn die Gondeln Trauer tragen».