Trauer um Entertainer-Legende Harry Belafonte: Seine grössten Erfolge

In just diesem New Yorker Stadtteil wurde Belafonte am 1. März 1927 als Sohn des Matrosen Harold George Bellanfanti aus Martinique und der Hilfsarbeiterin Malvene Love aus Jamaika geboren. Vier Jahre verbrachte er mit seinen beiden älteren Brüdern in der Heimat der Mutter, dann zog die Familie zurück nach New York, zurück ins damalige Schwarzen-Ghetto. Dort hat er all die Diskriminierung erleben müssen, der schwarze Menschen ausgesetzt waren. Sie hat ihn fürs Leben geprägt.