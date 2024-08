Trauer um Evelin Matt: Miterfinderin von «Ein Kessel Buntes» ist tot

Prägende Figur des DDR–Fernsehens

Gemeinsam mit Produzent Günther Steinbacher brachte Matt «Ein Kessel Buntes» in die Wohnzimmer der DDR–Bürgerinnen und Bürger. Von 1972 bis Dezember 1992 wurde die Show ausgestrahlt, zuletzt bundesweit im Ersten. In «Ein Kessel Buntes» traten auch Künstler aus dem Westen wie die ikonische Gruppe ABBA auf. Matt entdeckte und förderte etwa Moderator Wolfgang Lippert (72), der später von 1992 bis 1993 im ZDF «Wetten, dass..?» moderierte. Er bezeichnete Matt in der «Bild»–Zeitung einmal als «mächtige ‹Kessel›–Chefin».