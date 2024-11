Trauer um Frank Auerbach: Der renommierte Maler ist tot

Der am 29. April 1931 in Berlin geborene Auerbach floh 1939 als Kind vor den Nazis nach Grossbritannien. Seine Eltern wurden Opfer des Holocaust. In London studierte an der St. Martin's School of Art und am Royal College of Art. In der britischen Hauptstadt lernte er auch die Maler Francis Bacon (1909–1992) und Lucian Freud (1922–2011) kennen. Ein Leben lang malte Auerbach im selben Atelier im Norden Londons. An 364 Tagen im Jahr soll er laut des «Guardian» dort tätig gewesen sein.